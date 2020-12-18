Хозяйку омского салона красоты обманули мошенники на покупке перчаток

Салон красоты не получил одноразовые перчатки из-за мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Онлайн-мошенники стали обращать внимание и на популярные нынче крупные закупки санитарных средства. В полицию обратилась владелица одного из омских салонов красоты, которую обманули с покупкой крупной партии одноразовых перчаток.

В пресс-службе полиции рассказали, что женщина решила закупить партию перчаток для работников салона через Интернет. она созвонилась с оптовым поставщиком и договорилась о покупке со 100% предоплатой. Поставщик обещал, что в Омск перчатки доставит через 9 дней после получения оплаты. Омичка согласилась и перевела мошенникам 131 тысячу рублей. Продавец на связь выходить перестал, а перчатки бизнес-вумен так и не получила.

Сейчас полицейские проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".