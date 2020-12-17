Омичей возмутила ошибка на баннере, посвященном дню героев Отечества

Досадную ошибку в тексте заметил один из омичей. Фото: ВКонтакте

На рекламных щитах в Омске появились баннеры, посвященные дню героев Отечества, прошедшему 9 декабря. На них размещена краткая информация о героях, отмеченных различными государственными наградами. На ошибку на одном из таких баннеров и обратил внимание омич.

- Стыдно за безграмотность людей в администрации города Омска, одобривших макет. Ковалеры, купите словарь, - написал автор поста и поделился фотографией рекламного щита, расположенного на перекрестке проспекта Королева и улицы Березовая.

Ошибка закралась в слове "кавалер", на баннере его написали через "о". В пресс-службе администрации отметили, что с ними макеты баннеров не согласовывали, но пообещали исправить ошибку.

- Размещением макетов данной тематики занималась Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев». Макеты с Администрацией города не согласовывались. В ближайшее время баннер с досадной ошибкой будет исправлен, - отметили в пресс-службе мэрии.