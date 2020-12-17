Из-за бешеного кота в Саргатском районе Омской области ввели карантин

На территории деревни ввели карантин из-за бешенства у местного кота. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2020 году в Омской области уже несколько раз вводили карантин из-за разных заболеваний животных. Летом в регионе бушевала эпидемия птичьего гриппа, еще не закончился карантин из-за африканской чумы свиней в одном из сел. Сегодня стало известно, что в деревне Ивановка Саргатского района нашли бешеного кота.

- В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством в указанном населенном пункте проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Теперь в Ивановке ввели карантин по бешенству. С территории села запретили вывозить собак и кошек, торговать домашними животными, натаскивать охотничьих собак и проводить выставки собак и кошек.