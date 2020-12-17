На омском предприятии внедряют бережливые технологии

Официальный статус участников нацпроекта получили 14 омских предприятий. Старт работы экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) на предприятиях «первой волны» - состоялся весной, «второй волны» - летом. В «третью волну» адресной поддержки в рамках нацпроекта отобрано четыре компании.

Омский завод инновационных технологий (ОмЗИТ) стал четвертым предприятием «третьей волны», где прошло стартовое совещание с участием экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК), специалистов регионального Минэкономики и предприятия.

ОмЗИТ стал участником национального проекта, заключив соглашение с региональным Минэкономики. Завод производит котельное и теплотехническое оборудование под собственной торговой маркой LAVART.

Как отметил руководитель планово-экономического отдела ОмЗИТ Дмитрий Горбонос, участие в национальном проекте станет очередным этапом в развитии предприятия.

К слову, это не единственная мера поддержки, которой воспользовалась компания. Ранее ОмЗИТ получал финансовую поддержку. Предприятие привлекло заемное финансирование Фонда развития промышленности на строительство нового корпуса высокотехнологичного завода. ОмЗИТ с проектом по расширению производства водогрейных и паровых котлов входит в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

В региональном Минэкономики поддерживают инициативу участия компании «ОмЗИТ» в национальном проекте и считают, что это позволит предприятию повысить производительность труда. В течение шести месяцев под руководством экспертов ФЦК на заводе будет создан поток-образец, обучены сотрудники. Всего реализация национального проекта на предприятии длится три года.

Как пояснил старший руководитель проекта ФЦК Александр Гуганов, на первом этапе планируется описать все процессы, определить участок для создания потока-образца. Его тиражирование на другие участки производства продолжат обученные сотрудники предприятия.

Для участия в национальном проекте руководителям омских компаний нужно подать заявку на сайте ФЦК производительность.рф. Национальный проект ориентирован на предприятия базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспортировка и хранение, ЖКХ) с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей и долей иностранного участия в уставном капитале не более 25%. В течение недели после подачи заявки эксперты ФЦК связываются с руководством и согласовывают дату визита на предприятие. Как правило, очная оценка проводится в течение месяца с момента подачи заявки.