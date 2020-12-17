Стало известно, сколько заплатят фермерам за убитых из-за африканской чумы свиней

Распространения опасного заболевания удалось избежать. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В конце ноября в Омской области выявили опасное заболевание - африканскую чуму свиней. Очаг заражения нашли в деревне Березянке, где сразу же ввели карантин. Тогда выяснилось, что местный фермер, на чьем подворье и нашли больных животных плохо за ними следил и кормил отходами из ковидных больниц. Как утверждали специалисты, это не могло стать причиной появления болезни.

Карантинные меры распространялись на несколько километров вокруг деревни, в эту зону попали и соседние села, в которых хозяевам свиней тоже пришлось отправить животных на убой. ГУ ветеринарии Омской области определило размер денежных выплат, которые получат фермеры. За живой скот полагается компенсация в 90,5 рублей за килограмм, но омским фермерам заплатят максимальную сумму в 180,5 рублей за килограмм, как за убойный вес. Эта сумма установлена на основе рыночной стоимости свинины в декабре.

Карантин в Омской области из-за чумы свиней продлится до 24 декабря. Других очагов заражений выявлено не было, поэтому продлевать его не будут.