ЖЭК-арт по-омски: В одном из дворов поставили елку из мусорных пакетов

«Арт-объект» разместили на детской площадке. Фото: «Голос Омска»

В одном из омских дворов елку в буквальном смысле слепили из того, что было, – полиэтиленовых мусорных пакетов. Для придания особой праздничности выбрали разноцветные мешки. Кроме того, импровизированную пирамиду украсили гирляндой.

Впрочем, в пояснении под фото, размещенном в паблике «Голос Омска» говорится, что это не ЖЭК-арт от предприимчивого, но ленивого местного дворника. Вероятно, на детской площадке в честь новогодних каникул все же была установлена некая инсталляция. Какой смысл она несет, не уточняется.