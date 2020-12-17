Под Тарой водитель чужого авто Suzuki улетел в кювет и погиб

Пассажир чудом выжил. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Серьезная авария произошла под Тарой. На трассе на большой скорости летела Suzuki Grand Vitara. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Машину повело, и она улетела в кювет. При аварии иномарка несколько раз перевернулась.

В салоне джипа находилось двое человек. Сидевший за рулем 59-летний мужчина погиб на месте. На пассажирском сиденье был владелец внедорожника. Он находился в состоянии опьянения, но чудом выжил. С различными травами его доставили в больницу.

Судя по всему, хозяин Suzuki был не в состоянии вести авто, и попросил подвезти своего знакомого. Ему это стоило жизни. Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту смертельной аварии на трассе под Тарой.