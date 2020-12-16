Омские медики получили подарки к празднику

Омские медики продолжают получать помощь от общественников, волонтеров и партийных организаций. В «копилке добра»: средства индивидуальной защиты, санитайзеры, медицинское оборудование и пусть не столь весомые, но не менее нужные приятные подарки, к примеру, наборы к чаю.

Подсластить непростые рабочие будни смогли и врачам КМХЦ, подарочные наборы медикам передали единороссы. Главный врач больницы Вадим Бережной отмечает:

- Мы стараемся создавать все условия, чтобы восстановить запас прочности наших сотрудников. Поэтому любой знак внимания и любые позитивные взгляды в сторону наших работников – подарки, которые нам сегодня привезла «Единая Россия», звонки и письма благодарных пациентов и их родственников – дают настоящий запас позитива для того, чтобы выдержать эти тяжелые месяцы работы в новых условиях.