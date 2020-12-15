Грабитель напал на омича прямо у банкомата, пока тот снимал крупную сумму

Грабителя удалось быстро задержать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился омич из Кировского округа, пожаловавшись на то, что его ограбили. В заявлении мужчина рассказал, что вечером снял деньги в банкомате на улице Рощинская и отправился домой. Но на соседней улице на него набросился неизвестный, избил и забрал сумку с деньгами и телефоном.

В пресс-службе полиции рассказали, что найти преступника удалось благодаря камерам видеонаблюдения. На одну из них попал момент нападения. Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый житель Калачинского района. Его задержали по месту жительства. Мужчина рассказал, что проходил мимо, когда заметил, как омич снял крупную сумму. Тогда он и решил его ограбить. На соседней улице грабитель повалил жертву на землю, нанес несколько ударов и забрал сумку. Телефон он продал и все деньги 28 000 потратил на личные нужды.

Теперь на жителя Омской области завели еще одно дело за грабеж. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.