После ночного ДТП на трассе с фурой омич оказался в больнице

После серьезного удара легковушка превратилась в груду метала. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня ночью на трассе под Омском произошло очередное ДТП с участием легковушки и фуры. По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 00:10 на 789-м километре трассы "Челябинск - Новосибирск".

36-летний водитель на автомобиле "Тойота Функарго" ехал из Омска в сторону Марьяновку, но выехал на встречку, где столкнулся с фурой "МАН" под управлением 30-летнего водителя.После столкновения легковушка сильно пострадала, превратившись практически в груду металла. Водителя, как сообщают в полиции, доставили с места аварии в больницу.

Фура после ДТП серьезно не пострадала. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

По факту аварии проводится проверка, после которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.