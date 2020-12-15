В аварии двух легковушек на Левобережье в Омске пострадал ребенок

Авария произошла на центральной магистрали Левобережья вечером. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Накануне вечером в Омске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На место столкновения выехали сотрудники Госавтоинспекции примерно в 18:30. По их информации, авария произошла на Левобережье на бульваре Архитекторов неподалеку от Меги.

65-летний водитель "Лады Калины" на повороте в районе дома 35 допустил столкновение с "Тойотой Авенсис" за рулем которой находилась 33-летняя женщина.

Водители в ДТП не пострадали, но медицинская помощь понадобилась 11-летней девочке, пассажирке "Лады". С места происшествия ее доставили в больницу. Окончательные обстоятельства аварии установят после окончания проверки.