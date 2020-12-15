Названа стоимость и метраж самой маленькой квартиры в Омске

В такой квартире не разгуляешься.

На сайтах по продаже недвижимости появилась самая маленькая квартира в Омске. О ней сообщает ЦИАН. Владельцы квадратных метров на улице 4-я Марьяновская продают их всего за 800 тысяч. Это квартира площадью всего 16 квадратов, то есть 48 тыс. рублей за кв. метр.

В ней есть комната и туалет совмещенный с душевой кабиной. Есть еще небольшая кухонька. Однако владелец утверждает в объявлении, что в квартире вся новая мебель. Все это достанется новому владельцу. Квартира находится в бывшем общежитии на окраине Омска рядом с рекой Иртыш. Это одно из самых дешевых предложений на рынке недвижимости в городе. Элитным его не назовешь, а вот бюджетным - пожалуйста.