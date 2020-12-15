Семью омичей, проходивших реабилитацию после ковида в санатории, выселяют из номера через суд

А еще с них требуют 75 тысяч в иске Фото: Артем КИЛЬКИН

Необычный иск поступил в Кировский районный суд. Руководство санатория "Омский" потребовало выселить из номера целую семью - 26-летнего сына с родителями. Все они заболели коронавирусом еще в ноябре и проходили реабилитацию в санатории. Там же они получали все необходимое лечение.

Состояние больных удалось стабилизировать, когда пришло время выписываться, семья неожиданно наотрез отказалась. Уговоры медиков не помогли.

- По окончании срока путевки указанные лица, находились в удовлетворительном состоянии, однако продолжают проживать в номере, выселяться не желают, что нарушает права других пациентов, - говорится в официальном сообщении Кировского суда.

В итоге санаторий требует выселить семью через суд и взыскать с нее почти 75 тысяч рублей.