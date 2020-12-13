«Что тут делаю? Просто моюсь»: В Омске накрыли притон с проститутками под видом спа-салона

39-летняя омичка прямо в квартире устроила бордель. Все это скрывалось под видом массажного салона. В квартире по улице Малунцева девушки оказывали интимные услуги гостям. Однако к визиту полицейских здесь оказались не готовы. Силовики увидели обнаженную девушку, несколько кроватей, различные плетки и секс-игрушки. Велась тут и своя бухгалтерия, где были указаны зарплаты девушек и база клиентов.

- Что я тут делаю? Просто мылась, - заявила девушка, практически без одежды.

- Женщина привлечена к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». В помещении также находилась 47-летняя омичка - администратор заведения. Обеих женщин доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статьей "Организация занятия проституцией", - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Хозяйке заведения грозит до 5 лет тюрьмы.