Главу одного из омских районов обвиняют в незаконном начислении себе премий на 1,3 млн

Прокуратура обратилась с иском в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омская прокуратура обратилась с иском в суд. Претензии силовиков возникли к очередному чиновнику. Ответчик - глава Полтавского района Александр Мелашенко. Надзорное ведомство считает, что высокопоставленный чиновник незаконно выписывал себе премии. Всего, по мнению прокуратуры, глава выдал себе любимому вознаграждений на 1,3 миллион рублей.

За какой именно период и за какие заслуги не сообщается, однако силовики требуют вернуть эту сумму через суд. Все до последней копейке. Информации об уголовном деле при этом нет. Позиция самого главы района также неизвестна.