Стало известно, когда новые троллейбусы «Адмиралы» начнут ходить по еще одному маршруту в Омске

Вторая партия троллейбусов выйдет на маршруты через неделю.

В этом году в Омск поступили новые троллейбусы "Адмирал", которые уже перевозят омичей по маршруту №4, который является магистральным. Машины по нему ходят с 6 до 23 часов. За месяц работы с 1 ноября 16 машин, работающих на маршруте, перевезли более 300 тысяч пассажиров. В мэрии планировали запустить новые машины по еще одному популярному среди омичей трамвайному маршруту.

В пресс-службе мэрии рассказали, что планируют запустить 17 новых машин из второй партии на маршрут №3 (Железнодорожный вокзал — пос. Чкаловский) с 15 декабря.