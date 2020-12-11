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В Омске пекарь получила страшные ожоги

После этого инцидента на производстве следственный комитет уже возбудил уголовное дело
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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По предварительным данным, на производстве не соблюдалась техника безопасности.

По предварительным данным, на производстве не соблюдалась техника безопасности.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В одной из омских пекарен. Из-за внезапно вспыхнувшего на кухне огня серьезные увечья получила одна из сотрудниц. С множественными травмами ожогами ее увезли в больницу.

По предварительным данным, инцидент на производстве произошел из-за несоблюдения техники безопасности. В следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

– Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следователями проводится осмотр места происшествия и допросы работников. Расследование продолжается.

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