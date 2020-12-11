В Омской области будут судить рецидивиста, убившего кота и угрожавшего взорвать дом

Дебоширу, уже судимому за угрозу убийством, грозит новый срок. Фото: УМВД России по Омской области

В Таре завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего рецидивиста. Мужчина, который уже был судим шесть раз, имеет все шансы вернуться на зону. Во время своего недолгого пребывания на свободе он буквально затерроризировал сожительницу и ее пожилую мать.

Во время семейного конфликта, он схватился за топор и насмерть забил домашнего кота. Потом начал угрожать расправой испуганным женщинам. После этого открыл газовый баллон и начал бросать на пол зажженные спички, пытаясь взорвать дом.

Утомившись, он лег спать, а родственницам под угрозой смерти запретил выходить на улицу. Спаслись они только на следующий день, после того, как к ним в гости зашел сосед.

– В ходе расследования фигурант полностью признал свою вину и рассказал, что кот его всегда раздражал, а в ходе конфликта с сожительницей решил показательно расправиться с животным и запугать женщин, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – За совершение данных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.