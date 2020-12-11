Омич, испугавшийся войны в Турции и отменивший отдых, потребовал у турфирмы 250 тысяч

Омич передумал лететь на отдых и потребовал деньги назад. Фото: vk.com

Не получилось отдохнуть на турецком берегу летом жителю Омска. Виной тому сложные политические процессы в заграничной стране. Сибиряк побоялся возможного начала войны, а также коронавируса, поэтому и отменил свой отпуск.

Однако Владимир Г. не думал на этом останавливаться: он потребовал у турфирмы вернуть ему почти 250 тысяч рублей за путевку. Отдохнуть в Турции он собирался семьей из четырех человек.

Стоимость тура составила 140 600 рублей. Омич оплатил половину. Он потребовал вернуть ему деньги, но в фирме ему отказали. Тогда сибиряк пошел в суд. В итоге в иске он потребовал вернуть ему 246 тысяч. В сумму входила стоимость путевки, моральная компенсация, расходы на адвокатов, штрафы, а также проценты за пользование его деньгами.

Правда, суд омичу отказал на том основании, что компания не планировала уклоняться от своих обязанностей. Поездка могла быть перенесена на другой год. В итоге истец суд с треском проиграл. Так что поехать в Турцию Владимиру Г. рано или поздно все-таки придется.