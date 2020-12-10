Бурков признал, что омичи не могут дозвониться в поликлиники

В омских больницах будут усовершенствовать систему связи с пациентами.

В Омске на очередном заседании оперштаба, которые планируют проводить ежедневно, губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что нагрузка на единый номер, связанный с вопросами о COVID-19, сильно возросла. Он недавно заработал в Омске и к нему подключили поликлиники. Из-за этого особенно в утренние часы сотрудники просто не могут ответить на все вызовы.

Бурков отметил, что таких ситуаций происходить не должно, поэтому в ближайшее время власти планируют увеличить штат колл-центра и установить многоканальную аппаратуру в поликлиниках, чтобы одновременно можно было принимать сразу несколько звонков от омичей.