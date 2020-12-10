Райффайзенбанк: в Омске на Новый год дети мечтают о гаджетах, но чаще получают игрушки

Райффайзенбанк проанализировал популярность новогодних детских подарков. Первое место в рейтинге пожеланий в Омске занимают не игрушки и книги, а гаджеты – смартфоны, планшеты, ноутбуки, спортивные часы и беспроводные наушники, уверенно ответили 48% опрошенных родителей. Однако традиционные игрушки все еще в топе лидеров – о куклах и машинках мечтают дети 40% опрошенных омичей. Почетное третье место в списке детских пожеланий занимают конструкторы (30%). Меньше всего, по данным опроса, дети мечтают о подарочных сертификатах и бумажных книгах.

Дети мечтают о гаджетах, но чаще получают игрушки

76% омских родителей утверждают, что знают, о каких подарках их дети мечтают на Новый год. Однако несмотря на то, что первое место в рейтинге детских пожеланий занимают гаджеты, родители собираются дарить в первую очередь игрушки (41%), затем – сладости (40%), а покупку цифровых устройств рассматривают только 37% респондентов.

Аутсайдеры у родителей: приставки и домашние животные

Самая большая разница между детскими мечтами и реальными планами родителей – в категории «домашние животные» (о них мечтают 12% детей, а дарить собираются всего 1% родителей). Интересно, что в Омске домашних животных планируют дарить наименьшее число родителей по сравнению с опрошенными из других городов. Также большой разрыв между мечтами и планами в категории “компьютерные игры и приставки” – хотя их загадывают 20% детей, получить в качестве подарка смогут всего 13%.

«В Омске большинство родителей (59%) планируют купить своим детям подарки на сумму более 3 тысяч рублей. По результатам опроса, в городе оказалось немало и тех, кто заложил бюджет более 9 тысяч (18%), – отмечает Светлана Сальникова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Омской области. – Хочу порекомендовать не упускать возможность получить кэшбек за эти покупки. Сделать это просто и легко можно с помощью нашей карты – 1,5% в рублях поступит на счет в конце каждого месяца, какой бы подарок клиент не выбрал».

В опросе, который проходил 27 ноября – 2 декабря 2020 года, приняло участие 3,5 тыс. человек из 13 городов России, преимущественно в возрасте 26-45 лет и ежемесячным доходом более 30 тыс. руб.