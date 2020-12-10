Расчленил и подбросил к дому: Омич убил собаку соседки, чтобы отомстить за ссору с его девушкой

Убитую собаку хозяйка нашла недалеко от дома. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Омские полицейские завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Как рассказали в полиции, в этом подозревают 24-летнего омича.

Все началось весной. В мае этого года 52-летняя женщина, работавшая сторожем в гаражно-строительном кооперативе, нашла расчлененный труп животного в лесополосе недалеко от своего дома на улице Подгорной, завернутый в ковер. Она обратилась в полицию. В ходе следствия выяснилось, что в последний раз животное видели во дворе дома на той же улице.

Оказалось, что к убийству причастен 24-летний омич, который тогда проживал в доме вместе с девушкой. У хозяйки собаки был затяжной конфликт с возлюбленной парня, поэтому он решил отомстить соседке и напугать ее, убив и расчленив собаку. Как-то раз животное забежало во двор следом за соседом, тогда омич взял молоток и нанес несколько ударов по голове животного. Уже мертвую собак он расчленил, завернул в кавер и подбросил соседке.

Сейчас расследование продолжается, а подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы.