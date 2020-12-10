Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Омске вместо вырубленных для кадетского корпуса хотят высадить деревья вдоль дорог

При этом их будет почти втрое больше, чем уничтожается
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Вместо срубленных 550 деревьев обещают высадить 1300.

Вместо срубленных 550 деревьев обещают высадить 1300.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

На комитете по вопросам архитектуры и градостроительства в горсовете обсудили предстоящую вырубку 550 деревьев в районе парка Победы на Левом берегу. Это придется сделать из-за прокладки коммуникации для строящегося в этом месте кадетского корпуса.

По словам замдиректора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова, вырубленные деревья компенсируют 1322 новыми: 1018 высадит АО «ОмскВодоканал», еще 304 – АО «Омскгоргаз». Соглашения с компаниями уже подписаны.

По новым правилам, деревья должны высаживаться в радиусе километра от места вырубки. Председатель комитета Дмитрий Лицкевич предложил место, где это необходимо, на его взгляд, сделать.

– Надо строить не дороги, надо строить улицы, – сказал депутат. – Это зеленый каркас, зеленый забор, насаждения, которые пешеходные потоки ограждают от автомобильного транспорта. К сожалению, этот каркас с годами прохудился. В качестве мест для компенсационной высадки можно предусмотреть магистрали и возобновлять зеленые зоны, которые будут ограждать пешеходов. Специалисты говорили, когда выбросы идут тяжелых металлов, которые находятся в выхлопных газах, зеленые изгороди качественно справляются с экологической нагрузкой.