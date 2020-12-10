В Омске вместо вырубленных для кадетского корпуса хотят высадить деревья вдоль дорог

Вместо срубленных 550 деревьев обещают высадить 1300. Фото: Иван ПРОХОРОВ

На комитете по вопросам архитектуры и градостроительства в горсовете обсудили предстоящую вырубку 550 деревьев в районе парка Победы на Левом берегу. Это придется сделать из-за прокладки коммуникации для строящегося в этом месте кадетского корпуса.

По словам замдиректора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова, вырубленные деревья компенсируют 1322 новыми: 1018 высадит АО «ОмскВодоканал», еще 304 – АО «Омскгоргаз». Соглашения с компаниями уже подписаны.

По новым правилам, деревья должны высаживаться в радиусе километра от места вырубки. Председатель комитета Дмитрий Лицкевич предложил место, где это необходимо, на его взгляд, сделать.

– Надо строить не дороги, надо строить улицы, – сказал депутат. – Это зеленый каркас, зеленый забор, насаждения, которые пешеходные потоки ограждают от автомобильного транспорта. К сожалению, этот каркас с годами прохудился. В качестве мест для компенсационной высадки можно предусмотреть магистрали и возобновлять зеленые зоны, которые будут ограждать пешеходов. Специалисты говорили, когда выбросы идут тяжелых металлов, которые находятся в выхлопных газах, зеленые изгороди качественно справляются с экологической нагрузкой.