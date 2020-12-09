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Из-за недобросовестного подрядчика работы по благоустройству Советского парка в Омске завершат в следующем году

Тогда же начнется и третий этап реконструкции, для которого найдут другую компанию
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Работы по благоустройству выполнили чуть больше, чем на половину.

Работы по благоустройству выполнили чуть больше, чем на половину.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для жителей Нефтяников давно не секрет, что подрядчик, проводивший реконструкцию в Советском парке сорвал все возможные сроки. По данным мэрии работы на объекте выполнены не более чем на 55%. Сейчас подрядчик выполняет то, что можно сделать в установившихся погодных условиях, оставшиеся работы доделает в следующем году.

Как уточнили в пресс-службе администрации Омска, задерживать третий этап реконструкции парка, назначенный на 2021 год никто не планирует. Для него выберут нового подрядчика по новым правилам, который не будет ранее замешан в судебных процессах за неисполнение контрактов вовремя. ООО "А-Лига" продолжит работы на объекте и доделает все, что предусматривал контракт, как только позволит погода. Но это явно произойдет не раньше весны следующего года.