На заснеженной дороге в Омске под колеса иномарки угодил 8-летний ребенок

После аварии ребенка доставили в больницу.

Накануне в на Космическом проспекте произошло ДТП с участием несовершеннолетнего омича.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, сообщение о нем поступило около 17:35. Прибывшие на место сотрудники предварительно установили, что на пешеходном переходе в районе дома №17д на Космическом проспекте по "зебре" переходил дорогу 8-летний школьник. В это время по дорогу двигался и 27-летний омич на "Хендай Соната", который и допустил наезд. Школьник с полученными травмами доставлен в больницу с места происшествия.

Окончательные обстоятельства аварии установят после проверки. Омичи также отметили, что на этом переходе еще летом установили светофор, который, по их словам, до сих пор не работает.