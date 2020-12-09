Глава омского аэропорта ответил на бунт персонала, жаловавшегося на нечеловеческий график работы

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Сотрудники омского аэропорта вступили в конфликт с руководством. Поводом стал новый график, который предложили сотрудникам с 15 февраля. По их словам, он буквально нечеловеческий. В будущий график добавили смен, ночных дежурств, причем оплачивать переработку якобы никто не собирается. А директор аэропорта Олег Силеверстов, по словам персонала, заявил недовольным, что они могут увольняться, а на их места наберут новых людей.

Работники аэропорта говорят, что новый график не даст возможности отдохнуть диспетчерам. И это может довести вплоть до авиакатастрофы.

На претензии коллектива ответил гендиректор Олег Селиверстов. Он неожиданно заявил, что новый график труда вообще может не понадобиться.

- Если вы идете в лес и берете с собой компас, маловероятно, что вы им воспользуетесь, но на всякий случай лучше его все-таки иметь. Мы именно так относимся к этому новому графику – нам нужен инструмент для использования в условиях большой неопределенности в сфере авиаперевозок, - цитирует РИА "Омск-Информ" руководителя. - Более того, сотрудники сперва уведомляются за два месяца до ввода этого графика (что и происходит сейчас), а в случае необходимости его реального применения будут уведомлены об этом еще за один месяц. Работа по пятисменке не свалится как снег на голову и не будет вечной.

По словам Олега Селиверстова, сейчас персонал работает в условиях неопределенности. По его словам, начальники могут позвонить поздно вечером и вызвать сотрудника на внеплановую утреннюю смену.

- Со стороны руководителей это тоже неопределенность – работник имеет полное право отказаться от выхода вне смены и нередки ситуации, когда накануне вечером вопрос с утренним усилением почти невозможно решить. В случае пятисменки необходимость в подработках или полностью будет ликвидирована, или будет снижена до минимума. Руководители будут, со своей стороны, точно знать ресурсы на каждый день, - заявил гендиректор омского аэропорта.