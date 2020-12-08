Отлил кастет и сел: за кустарное изготовление оружия омича отправили в колонию

Сельчанина отправили в колонию за изготовление кастета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местного жителя из Одесского района Омской области приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима за отлитый дома кастет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 32-летний сельчанин сделал форму в виде кастета, добыл достаточное количество свинца из аккумулятора и отлил себе холодное оружие. Экспертиза признала, что предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия. На мужчину завели дело за незаконное изготовление оружие, за что позже и осудили.

Сам обвиняемый объяснил, что собирался использовать оружие для самообороны. В местном суде ранее уже судимого за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством сельчанина признали виновным и назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.