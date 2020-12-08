Мошенник сдал подельников по махинациям с недвижимостью и сел на 4,5 года

Подельники мошенника пока находятся под следствием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске закончили рассмотрение дела черного риэлтора. Приговор 51-летнему омичу уже вынесли. Его обвиняли в мошенничестве в крупном размере, совершенного организованной группой.

Как стало известно в ходе следствия, группа омичей обманывала владельцев квартир с 2013 по 2017 годы. Как сообщил подозреваемый, поучаствовать в преступной схеме ему предложили хозяин и директор одного из агентств по недвижимости. Вместе они подыскивали омичей, нуждающихся в деньгах или пенсионеров, имевших задолженности по коммунальным платежам. Мошенники втирались к ним в доверие, покупали продукты и алкоголь, а потом предлагали улучшить жилищные условия: продать имущество, а после купить квартиру или дом дешевле, чтобы на разницу закрыть долги. После получения согласия мошенники переоформляли право собственности на себя, а деньги от продажи присваивали. Так они заработали более 5 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, фигурант дела вину признал и рассказал о своих подельниках. Ранее он уже привлекался к ответственности за покушение на убийство. Суд рассмотрел его дело и приговорил в 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Расследование в отношении его подельников еще не завершено.