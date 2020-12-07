На Омск надвигаются метели и потепление

В Омск на неделю вернутся тепло и снегопады. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики обещают, что эта неделя для омичей будет гораздо теплее предыдущей. По данным метеорологов, вместе с потеплением в Омск придут и осадки. Уже завтра пойдет долгожданный снег, в некоторых районах даже ожидаю метель. Также потеплеет до -8.

К середине недели столбик термометра поднимется еще выше до -5 днем, а снегопады продолжатся. Но уже к выходным осадки закончатся и дыхание зимы станет гораздо ощутимее. Похолодает до -12, а по ночам температура опустится до -16.

Более долгосрочные прогнозы говоря о том, что такая температура будет сохраняться всю следующую неделю.