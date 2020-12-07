Омский бухгалтер решил выращивать коноплю, чтобы снимать боль

Семена омич заказал через интернет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция завершила расследование о выращивании конопли в Омске. Аграрию грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, во время следствия установили, что омич, работавший на одном из транспортных предприятий бухгалтером все лето выращивал коноплю в пристройке к жилому дому, которую арендовал в Советском округе. Через интернет 29-летний омич заказал семена, фитолампу и все, что может понадобиться для посадки и ухода за растениями. Их он успешно растил до 9 сентября, когда оперативники и провели задержание.

На допросе мужчина объяснил, что решил вырастить коноплю, так как узнал, что ее употребление помогает снять боль. Так в его распоряжении оказалось 24 взрослых куста наркосодержащих растений.

На омича завели уголовное дело за незаконное культивирование наркосодержащих растений. Вскоре дело передадут в суд.