Появились подробности смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Омске

Машина почти не пострадала при столкновении с поездом, но женщина погибла. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

! декабря стало известно о смертельном ДТП на автодороге Таврическое - поселок Новоуральский. 60-летняя женщина за рулем легковушки на железнодорожном переезде угодила под поезд. От полученных травм она скончалась на месте.

Оказалось, в тот день мимо переезда проходили сразу два состава. Один женщина пропустила, а вот второй стал причиной гибели.

- Из объяснения машиниста выяснилось, что второй электровоз ехал во встречном направлении первому поезду. И, судя по всему, она за шумом первого не услышала второй. И из-за темноты не могла его увидеть. Поэтому и выехала на железную дорогу, - сообщили в правоохранительных органах.

Также по информации "12 канала" выяснилось, что погибшая работала ветеринаром. Сейчас расследование продолжается.