Пожар на складе с пластиком в Омске удалось потушить только к утру

Крупный пожар произошел на Левобережье. Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске вспыхнул оптовый склад с пластиковыми бутылками, упаковками и коробками на Левом берегу. Столб едкого дыма заметили омичи из разных районов города. И не удивительно, ведь площадь пожара составила более 4 тысяч квадратных метров.

По информации МЧС, полностью потушить возгорание удалось в 9:03 5 декабря. Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу 4 декабря в 11:48. В 14:07 удалось ликвидировать открытое пламя, но с последствиями пожара боролись еще долго. Сотрудникам понадобился примерно 21 час, чтобы полностью справиться с пожаром и его последствиями. Пострадавших от огня или угарного газа в пожаре не было, жизням людей ничего не угрожает.