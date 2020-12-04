Губернатор вручил медикам ключи от 11 машин скорой помощи

Вторая партия из 11 новых карет скорой помощи также приобретена за счет средств федерального бюджета. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сразу 11 машин «неотложки» с полным набором оборудования закупило омское правительство. Уже завтра они выйдут на линии и будут готовы в любой момент приехать на вызов к омичам, нуждающимся в медицинской помощи. Ключи от машин вручил губернатор Александр Бурков.

Вторая партия из 11 новых карет скорой помощи также приобретена за счет средств федерального бюджета. На торжественной церемонии вручения ключей глава региона поблагодарил всех работников скорой помощи за их тяжелый труд и вклад в борьбу с пандемией.

- В пандемию во всём мире и в нашей стране первыми, кто приняли удар на себя, были вы, работники скорой медицинской помощи. Вы по-прежнему остаетесь на передовой, и жизнь многих пациентов и оперативность оказания экстренной медицинской помощи зависит, в том числе, и от технической оснащенности учреждений скорой помощи, - сказал губернатор. - В этом году мы уже распределяли 11 машин, и сегодня вручаем ключи ещё от 11 автомобилей. Желаю, чтобы мы все справились с этой пандемией.