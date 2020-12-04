Подросток пострадал в аварии легковушки и автобуса в центре Омска

Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Сегодня утром на одной из центральных магистралей города произошла авария легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

Как уточнили в пресс-службе госавтоинспекции, столкновение произошло примерно в 10:10 на проспекте Карла Маркса. Предварительно известно, что 29-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "Лада Калина". 10 пассажиров и оба водителя после ДТП не пострадали, а вот 16-летней пассажирке легковушки понадобилась помощь медиков. Девочку доставили в медицинское учреждение.

Юной пассажирку легковушки отправили в больницу. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.