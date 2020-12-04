В Омске с помощью маткапиталов мошенники украли более 9 миллионов

Крупную сумму мошенникам удалось выручить за 2 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области следователи продолжают разбираться в запутанном деле с мошенничеством при получении выплат. Группу омичей подозревают в 20 эпизодах.

Так в пресс-службе следственного комитета рассказали, что за 2 года с 2014 оп 2016, риэлтор из Тевриза нашла подельников в Омске и стала подыскивать среди местных жителей владельцев маткапитала, желавших купить дом или квартиру. Недостающую сумму мошенница предлагала взять в кредит у своих подельников из кредитных кооперативов. По факту в день заключения договора купли-продажи расчет с продавцами не производился, а документы с фальшивыми данными предоставляли в ПФР, чтобы получить средства маткапитала на погашение части кредита. После перечисления средств маткапитала на счет его владельцев риэлтор забирала деньги себе. В некоторых случаях расчеты с продавцами производились по цене гораздо ниже, чем было указано изначально, а в 4 случаях мошенники и вовсе не заплатили денег продавцам. Все вырученные деньги они тратили на свои нужды.

Следствие сейчас продолжается, следователи выясняют, были ли фигуранты причастны к другим подобным преступлениям.