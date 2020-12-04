Накануне Дня добровольца губернатор вручил награды 5 омским волонтерам

Сегодня почетный знак вручается впервые, но в дальнейшем это станет традицией. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор отметил омских волонтеров накануне Дня Добровольца новым почетным знаком. Всего глава региона отметил вклад в волонтерскую деятельность 5 человек, среди них была и омская пенсионерка.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, пенсионер Любовь Боева – активный «серебряный» волонтер. Ей удалось со своим проектом «Молекулы помощи» победить в конкурсе грантов «Молоды душой».

Сегодня почетный знак вручается впервые, но в дальнейшем это станет традицией. В 2020 году от претендентов поступило 55 заявок. Специальная комиссия сформировала свои предложения по вручению знака для представления губернатору.

- Это праздник всех, у кого доброе сердце. В нашей стране с каждым годом все больше и больше людей вовлекаются в волонтерскую деятельность, - сказал Александр Бурков. - Этот год можно назвать знаковым. Добровольчество буквально стало нормой жизни. Когда началась пандемия, очень много омичей откликнулись на призыв о помощи. Мы видим замечательную тенденцию.