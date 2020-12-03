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Из-за сломанного термометра омские школьники выстроились в длинную очередь на улице

Сейчас систему приема наладили
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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По словам омичей дети не первый раз ждут на морозе.

По словам омичей дети не первый раз ждут на морозе.

Фото: ВКонтакте

В омских школах продолжают соблюдать новые санитарные ограничения, которые ввели из-за бушующей пандемии. Разведение потоков учеников, изоляция классов друг от друга в отдельных кабинетах, обработка помещений и, конечно, обязательная термометрия. Все эти меры в школах стараются соблюдать, но иногда случаются накладки. В школе №34, например, образовалась длинная очередь из учеников.

- 8:00 утра, вход в школу №34. Дети стоят на улице, пока меряют температуру и брызгают антисептиком. Причём у многих уже начались уроки. И это не первый раз, - отмечает автор поста.

Как выяснилось, заминка произошла из-за поломки одного из термометров. Но эту проблему постарались оперативно решить, сообщили в администрации.

- 1 декабря в школе № 34 при проведении утреннего фильтра вышел из строя термометр. В связи с этим образовалась очередь. Позже система была налажена. С руководителем учреждения проведена разъяснительная работа о недопущении подобных ситуаций. Дополнительно сообщаем, что в учреждении 6 термометров, - уточнили в мэрии.