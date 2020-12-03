В аварии газели и автовышки пострадали две омички

Предполагают, что виновником аварии стал водитель автовышки. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Сегодня утром в госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии с участием пассажирского микроавтобуса и автовышки.

Газель при столкновении сильно не пострадала, двое пассажирок обратились к медикам. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

В пресс-службе ведомства уточнили, что ДТП произошло примерно в 11:30 на улице Лукашевича недалеко от одноименной остановки. Предварительно установлено, что 34-летний водитель автовышки марки "Мицубиси" допустил столкновение с пассажирской "ГАЗелью Некст", выполнявшей рейс по маршруту №344 (поселок Магистральный - ТЦ Лента). В момент ДТП в салоне находилось 5 пассажиров, двое из которых женщины 58 и 70 лет обратились за помощью к медикам. Остальные пассажиры и водитель газели не пострадали.

По факту произошедшего проводится проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются.