Газовщик в Омске менял счетчик и спалил квартиру заказчика

От пожара серьезно пострадала одна из квартир и могли загореться другие. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске будут судить бывшего слесаря по ремонту газового оборудования за оказание некачественных услуг.

Омич трудился в компании ООО "Городская газовая безопасность". 26 февраля 2020 года он пришел на вызов в одну из квартир в доме №45 на улице Масленникова. Он должен был заменить счетчик газа, но не отключил газопровод во время выполнения работ. Из-за чего в квартире вспыхнул серьезный пожар. Его удалось потушить, но серьезно пострадала внутренняя отделка кухни и была реальная опасность возгорания других квартир в доме.

По этому факту на мужчину возбудили уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Общий материальный ущерб составил более 445 тысяч рублей. Дело газовщика по существу рассмотрят в Октябрьском суде.