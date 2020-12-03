Регулярно избивала и поила алкоголем: у омички забрали 2-летнего малыша, над которым она издевалась

В скором времени дело рассмотрят в суде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омской полиции завершили расследование дело о неисполнении родительских прав. На 35-летнюю омичку завели уголовное дело и скоро передадут в суд.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с заявлением к ним обратилась приятельница обвиняемой. Она была в гостях у женщины и лично видела, как жестоко та обращается с сыном. Когда инспекторы ПДН с представителями социальных учреждений прибыли по указанному адресу, то застали хозяйку комнаты в общежитии пьяной. Ребенок находился там же.

Как выяснили специалисты, 2-летний малыш проживал в антисанитарных условиях. В детской кроватке лежали грязные вещи, еды в доме практически не было, а уборка постоянно не проводилась, повсюду сновали тараканы.

Соседи рассказали, что мать постоянно избивала ребенка и плохо кормила. Еду мальчику давали соседи или приносила бабушка, иногда навещавшая внука. Также женщина постоянно подпаивала малыша алкоголем. Она объяснила, что это помогает ребенку крепче заснуть.

Полицейские выяснили, что омичка состоит на учете в службе социальной помощи семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, ранее была неоднократно судима за кражи. Также выяснилось, что в 2008, 2009 и 2010 годах она уже отказывалась от своих детей, оставляя из в роддоме.

На основании полученных данный инспекторы ПДН забрали ребенка у омички и поместили его в специализированный детский дом. А на саму женщину завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Теперь нерадивой матери может грозить до 3 лет лишения свободы.