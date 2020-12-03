Омичи массово жалуются на запах гари в городе

Источник запаха до сих пор не найден. Фото: vk.com

С вечера 2 декабря в соцсетях начались массовые жалобы омичей на выбросы. По словам жителей, в воздухе сильно пахнет гарью. Причем сообщения о неприятном запахе приходят из самых разных районов Омска: Нефтяники, Левый Берег, Красный Путь, Амурский поселок.

Люди не могут понять, откуда идет сильный запах гари. Но по словам большинства омичей, началось все после 19 часов. Добавим, что в эти дни синоптики говорили о неблагоприятных метеоусловиях - в Омска установилась безветренная погода.

- Сильный запах идет в квартиру даже через закрытые окна! Кошмар! - пожаловалась в соцсетях одна из омичек.

Источник выбросов пока непонятен. Власти ситуацию не комментируют.