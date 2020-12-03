Мост через Омь за 2 миллиарда обещают сдать в следующем году

ФОТО: Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Продолжается строительство железнодорожного моста через реку Омь. О том, как продвигаются работы, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. У сооружения будут возведены шумозащитные экраны. Это сделано для того, чтобы жители близлежащих домов не слушали грохот проезжающих поездов.

Его длина около 200 метров и возводится он на перегоне Московка-Комбинатская. Стоимость сооружения оценивается примерно в 2 млрд. рублей. Сейчас строители завершили возведение опор и монтаж пролетных строений нового мостового перехода. После этого начнется обустройство путей и рельсов.

По данным ведомства, сдать в эксплуатацию мост планируется во втором полугодии 2021 года. Он заменит старый мост 1955 года постройки.