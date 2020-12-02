«Спасибо, что закопали 13 миллиардов»: В переходе появилась ироничная инсталляция с болтом в честь омского метро

Инсталляцию обсуждают омичи. Фото: vk.com

Очень необычная инсталляция появилась в переходе на пересечении Красного Пути и улицы Фрунзе. Неизвестные оставили язвительную композицию: на металлической табличке с изображение логотипа метро лежит большой болт. На табличке подпись: «Спасибо, что закопали 13 миллиардов в землю».

Намек явно в адрес властей и двух предыдущих губернаторов, которые так и не смогли довести проект до конца. В очередной раз омичи напомнили властям о несбывшихся надеждах на омское метро. Сейчас сибиряки активно обсуждают необычную инсталляцию в соцсетях.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что простояла она недолго. Уже сегодня утром инсталляции в переходе не было.

Добавим, что омское метро начали строить в далеком 1992 году. Все это время масштабный проект остро нуждался в финансировании, которого постоянно не хватало. При губернаторе Полежаева метрополитен обещали открыть в 2008 году. Однако раз за разом сроки сдвигались. В итоге при губернаторе Назарове власти все же решили окончательно отказаться от мечты построить метро и заморозили проект. За эти 20 с небольшим лет в него вложили около 13 миллиардов рублей, но не смогли достроить даже одну ветку.