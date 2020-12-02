В Омске будут судить бизнесмена, сэкономившего на налогах 29 миллионов

Предприниматель скоро предстанет перед судом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске завершилось расследование дела об уклонении от уплаты налогов с организации. Теперь дело рассмотрят в суде.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год руководитель фирмы ООО "Регионстроймонтаж" заключал фиктивные договоры с различными фирмами, по которым никаких работ не проводил. На бумаге предприниматель занимался ремонтом домов на ул. 6 Станционная, Гусарова и пр. Культуры в Омске, выполнял ремонтные работы на ТЭЦ-4 и даже строил водозаборы и очистительные сооружения в Якутске. На деле подобных работ он не проводил. Все это нужно было главе фирмы, чтобы предоставить ложные сведения о расходах фирмы и занизить налоговую базу по НДС. Таким нехитрым способом ему удалось сэкономить более 29 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, обвиняемый вину не признал. С целью компенсации причиненного ущерба был наложен арест на имущество предпринимателя и организации на общую сумму более 28 миллионов.