Подрядчика для реконструкции "Зеленого острова" выберут до конца года

В следующем году планируют начать реконструкцию сразу нескольких парков. Фото: пресс-служба администрации Омска

В Омске ищут подрядчиков для начала масштабной реконструкции парка "Зеленый остров". Его планируют найти до конца 2020 года. Максимальную стоимость контракта в мэрии оценили в 68,79 миллионов рублей.

Как указанно в контракте, опубликованном на сайте госзакупок БУ Омска «Управлением дорожного хозяйства и благоустройства», реконструкция будет проходить в три этапа. Сейчас ищут подрядчика только для первого за полгода с 15 мая по 1 октября подрядчик должен будет разобрать старые пешеходные дорожки, обустроить новые, проложить велосипедную дорожку, установить декор, скамейки, смонтировать освещение и высадить новые деревья.

"Зеленый остров" уже не раз фигурировал и в планах о реконструкции омской набережной, но эти работы друг с другом никак не связаны. Также в мэрии хотят определить до конца года, кто возьмется за реконструкцию еще нескольких территорий в Омске в следующем году. Среди них территория вокруг ДК "Звездный", парк "Советский", улица Бударина, сквер в Октябрьском округе, сквер на площади Звезды, бульвар Веретено и сад Юннатов.