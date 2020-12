Презентация нового курса модуля Jean Monnet Erasmus+ в Омском ГАУ

6 ноября на экономическом факультете в Омском ГАУ прошла презентация курса «Европейская практика развития цифровых финансовых услуг в сельской местности: знания и инклюзия», реализация которого производится в рамках гранта Jean Monnet Module «European practice of developing digital financial services in rural areas: knowledge and inclusion» (координаторы проекта О.А. Блинов, Д.Р. Баетова).

Проект Jean Monnet Module направлен на развитие включенности населения и бизнеса в финансовые отношения в контексте цифровизации финансовых услуг на основе изучения европейского опыта. Основной составляющей гранта Жан Монне модуль является разработка и проведение образовательного курса для обучающихся университета и другой целевой аудитории.

На встрече со студентами направлений подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент была представлена основная концепция курса. На презентации присутствовали О.А. Козлова, начальник отдела международных связей, Я.Я. Левен, специалист отдела международных связей, О.А. Блинов, заведующий кафедрой экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля и Д.Р. Баетова, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля.

Д.э.н., профессор О. А. Козлова рассказала студентам о направлениях программ Erasmus+, в которых студенты могут принимать участие. Отдельный акцент был сделан на программе Жан Монне, которая оказывает поддержку в развитии сетей, проектов, ассоциаций, преподавательской и исследовательской деятельности.

Д. Р. Баетова и О.А. Блинов как координаторы модуля представили учебный курс «Европейская практика развития цифровых финансовых услуг в сельской местности: знания и инклюзия». Курс содержит темы, посвященные европейской практике в области цифровизации сельского хозяйства, нормативно-правового регулирования цифровых финансов, цифрового банкинга, рисков клиента в цифровых финансах, а также вопросам европейского опыта финансового менеджмента малого и среднего бизнеса в условиях цифровизации финансового сектора.

Принять участие в изучении данных тем приглашаются студенты всех факультетов Омского ГАУ. По интересующим вас вопросам можно обращаться к Баетовой Динар Рахметуловне по адресу dr.baetova@omgau.org

Реализация проекта происходит при финансовой поддержке Европейской комиссии в рамках проекта Jean Monnet Module «Европейская практика развития цифровых финансовых услуг в сельской местности: знания и инклюзивность», проект 620032-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMO-MODULE. Содержание данного материала отражает мнение авторов, Европейская комиссия не несет ответственности за использование содержащейся в нем информации.