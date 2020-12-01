В Омской области сельчанин отправил мать вместо себя на обязательные работы

Мать согласилась отработать наказание за сына. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области крупный штраф заплатит бывший глава Кутузовского сельского поселения в Шербакульском районе. Он не стал препятствовать незаконному желанию односельчанина избежать обязательных работ.

Прокуратура установила, что местному жителю назначили 36 часов обязательных работ за уклонение от исполнения административного наказания. Но работать мужчина не хотел, поэтому обратился к главе поселения, который должен был следить за выполнением работ, и попросил разрешить отработать 36 часов его матери. Глава поселения согласился и внес в табеля учета ложную информацию.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, бывшему главе Кутузовского поселения придется заплатить за это штраф в 100 тысяч. Он пытался оспорить решение, но вышестоящий суд оставил приговор без изменений.