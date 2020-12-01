Мать погасила долг перед омичом, которого ранил в живот ее сын

Деньги потерпевшему выплатили в полном объеме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Долгое время не мог получить моральную компенсацию в полном объеме омич, пострадавший в ходе конфликта с соседом. Но деньги за нерадивого сына внесла мать.

В пресс-службе судебных приставов рассказали, что холодная война продолжалась между соседями несколько лет. Причиной был постоянный шум. Однажды один из омичей не выдержал и в ходе ссоры ударил соседа ножом в живот. Эту травму классифицировали как тяжкий вред здоровью. Мужчину осудили на 2 года лишения свободы и обязали выплатить пострадавшему моральный ущерб в размере 275 тысяч рублей. Часть средств из доходов осужденного удерживалась, пока он находился в колонии, но общая сумма долга еще оставалась значительно. Скорее всего, мужчине пришлось бы расплачиваться с соседом и после окончания срока наказания, если бы не вмешалась его мать.

В ведомстве сообщили, что женщина сама связалась с приставами и сообщила, что готова погасить долг сына. Она выплатила потерпевшему весь оставшийся долг за моральный ущерб.