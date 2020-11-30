В Омске начали поиски девушки, пропавшей десять дней назад

В омске уже 10 дней не могут найти кудрявую женщину. Фото: ПСО "Доброспас"

В Омске добровольческие поисковые отряды начали поиски пропавшей девушки.

Как стало из вестно 32-летняя Екатерина Варкентина пропала 20 ноября 2020 года. Она ушла на работу из дома №5 на улице Добровольского в Центральном районе Омска и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не известно, девушка не выходит на связь.

Сообщается, что на момент пропажи Екатерина была одета в серо-зеленый пуховик, черные угги и черную шапку.

Приметы Екатерины: рост около 160-163 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы белого цвета под каре (кудри).

Всех, кто знает что-либо о месте нахождения девушки, просят сообщить по телефонам, указанным в ориентировке.