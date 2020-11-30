Омич среди белого дня нашел открытую машину и сел погреться

Об истинных мотивах мужчины, залезшего в чужое авто, пока ничего не известно.

Накануне к росгвардейцам, находившимся на маршруте патрулирования, обратился мужчина. Он рассказал, что оставил машину на парковке перед магазином, а сам пшел за покупками. Когда он вернулся, то увидел в салоне неизвестного мужчину, который не скрываясь сидел в салоне автомобиля. Заметив неподалеку патрульных, омич решил обратиться за помощью к ним.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что когда патрульные подошли к машине, неизвестный все еще находился внутри. Он спокойно вышел и объяснил, что сел в салон открытой машины, чтобы просто погреться. При этом он успел порыться в бардачке, но ничего ценного не нашел. 42-летнего замерзшего омича доставили в полицию для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего.